Nine Floors Collapse in Residential Building in Russia's Izhevsk (PHOTO, VIDEO)

Nine floors have collapsed in a residential buildings in Russia’s Izhevsk leaving several people injured, according to the Emergencies Ministry.

According to preliminary information, a household gas explosion has been named as the reason for the incident in Izhevsk.

#Ижевск.

Полностью обрушился подъезд жилого дома. Под завалом люди. По непроверенным данным внизу находился детский центр “Эрудит”. Информация не точная. pic.twitter.com/F22J96eTWX — BzdyszekDzapadłowski (@BzdDzapadlowski) 9 ноября 2017 г.

While many people are believed to be under the rubble, two of them have already been rescued, according to an Emergencies Ministry representative.



DETAILS TO FOLLOW